Petróleo fecha em alta com guerra comercial e incertezas sobre oferta

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, 27, com a guerra comercial deflagrada pelos EUA voltando a impulsionar os preços da commodity, após Donald Trump anunciar, na quarta-feira, tarifas sobre automóveis. Investidores ainda seguem monitorando sanções americanas contra o petróleo do Irã e da Venezuela. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio subiu 0,39% (US$ 0,27), fechando a US$ 69,92 o barril. O Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 0,38% (US$ 0,28), alcançando US$ 73,34 o barril.

Os contratos tentam sustentar a alta de US$ 2 por barril desta semana, em meio às sanções dos EUA e as novas tarifas previstas para entrar no mercado na próxima semana, afirma Dennis Kissler, da BOK Financial. O contrato de maio do WTI está testando a resistência nas médias móveis de 50 e 200 dias, em torno de US$ 70,09 e US$ 70,50, diz ele. "Um fechamento sólido acima desses níveis pode mudar a tendência de longo prazo para os compradores e mirar na região dos US$ 73."