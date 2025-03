Destinos como Madri, Suíça e Ásia impulsionam turismo de luxo no Ceará

Investimentos no setor colocam o estado do Ceará no turismo global / Crédito: Vanessa Darj

Destinos como a Espanha, Suíça e diversos países da Ásia ganham força no turismo de luxo. O país suíço, por exemplo, consolida-se como um dos principais destinos para viajantes brasileiros de alto padrão. Segundo Natália Leal, gerente de Marketing do Switzerland Tourism no Brasil, o país registrou um crescimento de 21,2% na chegada de brasileiros entre 2012 e 2024, e o Nordeste ainda tem um grande potencial a ser explorado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O viajante de luxo busca exclusividade. Na Suíça, oferecemos experiências como jantares em gôndolas suspensas, trilhas panorâmicas e esportes de inverno em montanhas de neve eterna. O mercado nordestino tem um perfil interessante para esse segmento, e estamos investindo na capacitação de agentes de viagem da região para ampliar nosso alcance”, ressalta Leal.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A partir de 2026, a capital cearense terá uma nova conexão direta com a Europa. A Iberia Airlines iniciará operações na rota Fortaleza-Madri, com voos a partir de 19 de janeiro. Inicialmente, serão três frequências semanais, aumentando para quatro a partir de fevereiro. O anúncio, feito pelo governador Elmano de Freitas (PT), reforça o papel estratégico do Ceará na expansão da malha aérea internacional. A novidade não apenas amplia as opções de voos para os cearenses, mas também aquece o setor turístico, especialmente no segmento de alto padrão. Durante a 3ª edição do Wee Travel Experience (WTE), que começou na quarta-feira, 26, e segue até esta sexta-feira, 28 de março, no Hotel Gran Marquise, Natália Abreu, CEO da Wee Travel, comentou sobre a tentativa do mercado de se adaptar às tendências e aos interesses dos clientes. Giovanna Salgado Mileo, fundadora da Moa Chocolates, a 1ª fábrica de Bean to Bar do Ceará, a qual produz chocolates desde o grau até a barra, com cacau de origem Amazônica Crédito: Vanessa Darj

Os principais investidores do mercado de viagens de luxo se reúnem para discutir as tendências mais inovadoras do setor nos próximos anos. O evento oferece um espaço exclusivo para troca de experiências, refletindo o crescimento expressivo desse segmento. A ida para Madri não apenas amplia as opções de voos para os cearenses, mas também aquece o setor turístico, especialmente no segmento de alto padrão. Dados do setor indicam que o mercado de turismo de luxo no Brasil deve crescer 15% nos próximos cinco anos, impulsionado pela busca por experiências personalizadas e de alto padrão.