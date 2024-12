Setor turístico de Fortaleza pleiteia redução do ISS junto à gestão Evandro

A taxa é considerada um ponto de atenção para o desenvolvimento do turismo na Cidade. / Crédito: Fco Fontenele

O setor turístico de Fortaleza voltado às agências de viagens se mobilizou para pleitear uma redução da taxa do Imposto Sobre Serviços (ISS), que está próxima aos 5% na Capital. No Interior, o montante está na média dos 2%, que é o mínimo de redução aceito por lei. A ideia é que os encargos se equiparem. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As informações são da presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens do Ceará (Abav-CE), Márcia Pinheiro. A taxa é considerada um ponto de atenção para o desenvolvimento do turismo na Cidade, com impactos na competitividade das empresas.

"A gente tem em outros municípios uma taxa realmente bem menor, o que leva a muitas agências que trabalham em Fortaleza a terem a inscrição em outros municípios em função da taxa", explicou sobre a questão da tributação.

A expectativa da especialista é que a nova gestão da Prefeitura de Fortaleza seja receptiva à demanda, considerando as conversas iniciais junto ao prefeito eleito Evandro Leitão (PT) durante as eleições e a nomeação de Denise Carrá à Secretaria do Turismo. Desempenho e perspectivas O setor de turismo se reuniu em evento, na manhã desta quinta-feira, 12, organizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Ceará (ABIH-CE), em parceria com a Secretaria do Turismo de Fortaleza.

A presidente da entidade, Ivana Bezerra, destacou a importância das Parcerias Público-Privadas (PPP) na promoção do Ceará como um destino turístico. "Não é à toa que nós estamos sempre entre os primeiros lugares dos destinos mais procurados."

Praia do Futuro O presidente da Câmara Setorial de Turismo e Eventos do Ceará, Régis Medeiros, avaliou 2024 como um ano positivo para o segmento. Ele também defendeu investimentos no litoral, especialmente na Praia do Futuro, como área de expansão hoteleira. “Tivemos um movimento muito interessante na cidade de Fortaleza, principalmente por conta dos eventos. Somou-se ao movimento que a gente já tem do turismo tradicional de lazer, e isso realmente levou a números muito positivos, retornando a números de 2019”, detalhou. Desafios Já a possibilidade de novos hotéis na Praia do Futuro, apesar de positiva, ainda enfrenta desafios, como a segurança pública, principalmente no período noturno, conforme Márcia. Mas ela acredita que o crescimento da oferta hoteleira pode impulsionar o desenvolvimento da área.

“Durante o dia, é ótimo na Praia do Futuro, é a melhor praia para banho em Fortaleza, mas precisa melhorar muito aquela área. A gente tem a quinta do caranguejo, mas é uma vez por semana, então, se crescer ali, realmente vai ser muito positivo”, disse a presidente. Segurança pública Márcia, inclusive, atenta-se aos tópicos de segurança não só na Praia do Futuro, mas no Ceará como um todo. Ela ressalta que este é um desafio do Brasil e até mesmo do Exterior. Com impactos diretos no turismo, o setor tem cobrado autoridades. Além disso, hotéis têm saído da avenida Beira Mar por conta de altos custos e de construções de grandes empreendimentos voltados à moradia. A expansão deles voltada ao litoral seria naturalmente na Praia do Futuro, conforme Régis.