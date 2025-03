Pague Menos aprova aumento de capital de R$ 124 milhões e atinge R$ 1,8 bilhão

Loja da Pague Menos em Fortaleza, na Avenida Santos Dumont. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) / Crédito: AURÉLIO ALVES

Com a homologação parcial do aumento de capital pelo conselho de administração da companhia, cerca de 40,9 milhões de novas ações serão emitidas na B3, no valor de R$ 3,03 cada.

Loja da Pague Menos em Fortaleza. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES “As ações subscritas serão creditadas aos seus subscritores em até três dias úteis contados a partir desta data”, informou na noite de quarta-feira, 26, ao mercado. Os novos papéis receberão, integralmente, qualquer provento pago a acionistas, como dividendos ou juros sobre o capital próprio (JCP), bem como outros direitos, em igualdade de condições.

O limite para o aumento do capital já havia sido aprovado em reunião do conselho de administração da empresa em 16 de dezembro de 2024, conforme divulgado pelo O POVO. Por volta das 11h31min desta quinta-feira, 27, as ações da Pague Menos subiam 1,26% na B3, cotadas a R$ 3,21, enquanto o Índice Bovespa (Ibovespa) avançava 0,27%, a 132.871,47 pontos. Pague Menos bate recorde na carteira de clientes e lucro líquido vai a R$ 152 milhões A Pague Menos fechou o ano de 2024 com lucro líquido ajustado de R$ 152 milhões, alta de 972,3% frente aos R$ 14,2 milhões do ano anterior, segundo resultados divulgados no dia 10 de março.