Hapvida fecha parceria estratégica com grupo de tratamento de câncer Oncoclínicas

A informação foi divulgada na coluna do Lauro Jardim, no jornal O Globo. O negócio foi fechado após seis meses de negociação.

As companhias, com capital aberto na bolsa de valores brasileira ( B3 ), ainda não comunicaram o mercado sobre o tema por meio da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ).

A operadora cearense teve um crescimento no lucro em 2024. O ganho líquido ajustado aumentou 170,3% e chegou a R$ 1,83 bilhão . No ano anterior, era de R$ 679,4 milhões.

No comparativo entre o terceiro e quarto trimestres de 2024, o valor aumentou de R$ 276 para R$ 282,80. Já no quarto trimestre de 2023 o montante estava em R$ 256,50.

Os planos odontológicos foram de R$ 10,40 no quarto trimestre de 2023, R$ 10,60 no terceiro trimestre de 2024 e R$ 11,20 no quarto trimestre do ano passado.

Base de clientes do Hapvida cresce no trimestre

A Hapvida tinha cerca de 15,8 milhões de clientes no quarto trimestre de 2024. O número de pessoas com planos de saúde subiu 20 mil em relação ao terceiro trimestre.