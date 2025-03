Bancos ofertantes do consignado buscarão relação saudável de dívida, diz presidente da Febraban

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, afirmou que os bancos buscarão manter um perfil saudável de endividamento dos clientes com o novo consignado privado, que foi lançado pelo governo na quarta-feira, 12. "Nós vamos estar preocupados em fazer com que haja uma relação saudável de dívida", afirmou ele em entrevista à GloboNews. "O objetivo dessa nova linha é exatamente fazer com que o trabalhador que hoje precisa de crédito e tomou linhas mais caras migre para uma linha mais barata."

Como antecipou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a medida provisória que criou o novo crédito prevê um mecanismo para estimular a troca de créditos mais caros pelo novo, que deve ter juros menores. Nos primeiros 120 dias de oferta, trabalhadores que tenham consignado do modelo antigo ou crédito pessoal em aberto só poderão tomar a nova linha para quitar as anteriores.