Dia do Consumidor 2025: veja cupons para descontos na semana

A proximidade do Dia do Consumidor transformou a data, prevista para o dia 15 de março, em uma semana inteira de promoções ou descontos no comércio em geral. Com a popularização do e-commerce, os consumidores brasileiros também podem esperar cupons em plataformas on-line. Com a extensão da “Semana do Consumidor”, algumas lojas virtuais realizam ações de anúncio que podem durar quase o mês inteiro de março. Outros podem antecipar ofertas e compartilhar “esquentas” até a data.

Dia do Consumidor: Serviços gratuitos jurídicos e de renegociação de dívidas são realizados no Ceará | VEJA Dia do Consumidor: quando acontece? No Brasil, a data (15 de março) foi instituída com o objetivo de relembrar aos cidadãos sobre os direitos que possuem enquanto consumidores. A informação é da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A decisão pelo dia e o mês, por outro lado, coincide com o discurso do então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 1962. Em seu conteúdo, o representante norte-americano salientou a importância de defender os direitos dos consumidores.

O movimento focado na proteção ao consumidor também foi salientado pela organização Consumers International. “O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor é reconhecido globalmente com o apoio das Nações Unidas e outros atores internacionais”, destaca a instituição. Data oficial: 15 de março

Dia do Consumidor: SAIBA como denunciar falsas promoções e fraude

Dia do Consumidor: veja descontos e cupons Confira algumas plataformas que já começaram a oferecer descontos e cupons aos consumidores brasileiros.

Amazon Brasil A multinacional Amazon propôs um “Esquenta Semana do Consumidor”, antecipando ofertas aos clientes e oferecendo R$ 20 off na primeira compra pelo aplicativo. O Esquenta começou no dia 10 de março e se estenderá até 14 de março, quando a Semana do Consumidor oficialmente inicia. A partir da data, as ofertas devem continuar até o dia 21 de março. Confira alguns descontos: