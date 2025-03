Governo investe R$ 70 milhões em crédito e projetos para mulheres no Ceará

O programa de microcrédito Ceará Credi Mulher será ampliado em R$ 62 milhões . Do total de R$ 82,7 milhões do Ceará Credi em 2025, a expectativa é que 76% dos recursos vão para cerca de 25 mil beneficiárias cearenses.

Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres , o governador do Ceará, Elmano de Freitas ( PT ), anunciou neste sábado, 8 de março, investimentos de R$ 70 milhões em projetos e ações para o público feminino no Estado.

A iniciativa busca fortalecer a autonomia econômica das mulheres , especialmente na área do empreendedorismo, segundo o governador. “Queremos, dessa maneira, ajudar as mulheres em sua emancipação econômica”, relatou.

“Com esse dinheiro, a juros baixos e com prazos bons para pagar, muitas mulheres conseguem abrir pequenos negócios ou incrementar os negócios que já possuem. Eu considero essa política vital, assim como as Casas da Mulher, que são fundamentais”, pontuou.

A secretária das Mulheres do Ceará, Lia Gomes, destacou que a dependência financeira é o principal desafio para que as mulheres saiam de relacionamentos abusivos. O Ceará Credi , neste sentido, é vital em diversos aspectos para Lia, incluindo maior autonomia.

Estes recursos são voltados às despesas de capital e custeio, com até 30% do total em bolsas. As mulheres pesquisadoras com título de doutorado e com vínculo empregatício ativo em instituições de ensino superior ou de ciência e tecnologia cearenses poderão participar.

Outros R$ 2 milhões serão financiados pelo Governo do Estado no edital do programa Mulheres na Ciência, em projetos de até R$ 125 mil, no intuito de apoiar pesquisas coordenadas por mulheres em diversas áreas do conhecimento.

“Temos estimativas de que, se essa economia fosse mensurada no mundo, ela representaria cerca de 16% do PIB (Produto Interno Bruto). Portanto, é uma economia que sustenta todas as outras, mas que ainda não é adequadamente reconhecida”, segundo Jade.

A vice-governadora e secretária da Proteção Social (SPS), Jade Romero, explicou que um dos focos de estudo para o público feminino tem sido a economia do cuidado, isto é, da dedicação das mulheres nos trabalhos domésticos e no núcleo familiar.

O Ceará irá selecionar, ainda, 200 projetos de negócios via edital para mulheres que moram em comunidades rurais do Estado, com investimento de R$ 6 milhões, no valor máximo de R$ 30 mil por projeto, a fim de promover independência financeira para elas.

O secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, destacou que as mulheres, por vezes, são preteridas no mercado de trabalho justamente porque ainda é comum recair sobre elas as responsabilidades da economia do cuidado.

A pasta tem buscado garantir o aumento da fatia feminina no mercado de trabalho formal por meio do reforço de políticas públicas, conforme Vladyson. Ele citou, inclusive, a Lei de Igualdade Salarial (14.611/2023) criada pelo Governo Federal.

Novas leis

Elmano sancionou, também, sete novas leis voltadas ao público feminino em um evento do Projeto Acolher no Parque Dom Aloísio Lorscheider, no bairro Itaperi, em Fortaleza, neste sábado.

Criação da 2ª Delegacia da Mulher em Fortaleza

Inclusão do Dia Florescer da Autoestima da Mulher no calendário oficial do Estado

Modificação da lei que obriga principalmente a comunicar aos órgãos de segurança pública a ocorrência ou prevenção de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos, sempre que haja registro de violência no livro de ocorrências

Instituição da Semana da Mulher Empreendedora no calendário de eventos e datas comemorativas

Declaração do ofício e da culinária das mulheres marisqueiras como patrimônio de destaque de relevância histórica e cultural do Ceará

Regulamentação da disseminação de informações sobre o combate à discriminação salarial de gênero no mercado de trabalho, com ênfase nas remunerações das mulheres e nos impactos do esgotamento físico e emocional, especialmente no período da maternidade

Incentivo ao empreendedorismo de mulheres egressas do sistema prisional do Ceará, com o objetivo de promover sua reinserção social, autonomia financeira e empoderamento econômico



Conforme o governador, o Estado não recuará nas iniciativas para as mulheres mesmo em meio a desafios da sociedade. “Seremos solidários a essa luta pela igualdade”, disse.

“Temos que sempre aplaudir as mulheres cearenses, que muitas delas estão à frente de suas famílias, lutando, todos os dias. São mulheres guerreiras. Hoje vivemos em uma sociedade que as mulheres ainda lutam por direitos iguais”, comentou.

MULHERES EMPREENDEDORAS: Mana Holanda conta a história de Maraponga Mart Moda | Pause

Mais notícias de Economia