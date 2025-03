Pix: chaves não poderão mudar de dono ou ser alteradas; entenda

BC muda regras do Pix e chaves com CPF ou CNPJ irregular serão excluídas; veja como funciona a partir desta quinta, 6 / Crédito: Reprodução /Banco Central

O Banco Central (BC) anunciou novas regras para o Pix, exigindo que as chaves do sistema de pagamento estejam de acordo com os registros da Receita Federal. Com isso, chaves associadas a CPFs e CNPJs suspensos, cancelados ou nulos serão excluídas. SIGA o canal de Economia do O POVO no WhatsApp A mudança, publicada nesta quinta-feira, 6, faz parte de um esforço para combater fraudes e garantir que as informações cadastradas estejam corretas. Além disso, a nova norma também impede a alteração de informações vinculadas a chaves aleatórias e proíbe a transferência de chaves do tipo e-mail para outro titular.

Como vai funcionar a nova regra? Agora, as instituições financeiras e de pagamento cadastradas no Pix precisarão verificar se os dados das chaves estão em conformidade com a Receita Federal sempre que houver um registro, alteração de informações, portabilidade ou reivindicação de posse. Caso o CPF ou CNPJ do titular esteja irregular, a chave será excluída automaticamente. “A verificação de conformidade deverá ser efetuada sempre que houver uma operação envolvendo uma chave Pix”, informou o BC em nota.

O Banco Central reforçou que a inconformidade dos CPFs e CNPJs não tem relação com o pagamento de tributos, mas sim com problemas cadastrais na Receita Federal. Quais CPFs e CNPJs serão excluídos? A nova norma determina que as chaves Pix deverão ser excluídas nos seguintes casos: Para CPFs:



Suspenso: quando há erro ou informação incompleta no cadastro. Também pode ocorrer por falta de quitação eleitoral;



Cancelado: ocorre em casos de duplicidade ou por decisão judicial;



Titular falecido: quando há registro de óbito do titular do CPF;



Nulo: quando há fraude grave no registro do CPF, levando à anulação por decisão judicial. Para CNPJs:

Suspenso: ocorre em casos de domicílio no exterior, descumprimento de obrigações legais ou indícios de fraude;



Inapto: quando a empresa fica dois anos sem apresentar demonstrativos financeiros e declarações contábeis;



Baixado: quando a empresa é encerrada ou tem a inscrição cancelada na Receita Federal;



Nulo: quando há múltiplos números de inscrição para uma mesma empresa. O BC explicou que a maioria das irregularidades ocorre por erro de grafia no nome cadastrado nas chaves Pix. De acordo com os dados da instituição, 99% dos CPFs e 95% dos CNPJs cadastrados no sistema estão regulares, mas a estimativa é que cerca de 8 milhões de chaves possam ser afetadas. Saque-aniversário do FGTS: VEJA quem pode sacar, valores, como receber e golpes



Fim da alteração de chaves aleatórias e de e-mail Além do bloqueio de chaves vinculadas a CPFs e CNPJs irregulares, o Banco Central também determinou que não será mais possível alterar informações vinculadas a chaves aleatórias. Se um usuário quiser modificar algum dado atrelado a uma chave aleatória, ele terá que excluir a chave antiga e registrar uma nova. Outra mudança importante é que não será mais possível transferir chaves do tipo e-mail para um novo titular. Se um usuário perder o acesso ao e-mail cadastrado como chave Pix, precisará registrar outro endereço eletrônico em uma nova chave.