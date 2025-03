5º dia útil de março em 2025: quando é o pagamento dos salários?

Quando será o 5º dia útil de março de 2025? Veja as datas de pagamento / Crédito: Pexels / iStock

Com o fim do Carnaval de 2025 nessa Quarta-Feira de Cinzas, 5, muitos trabalhadores, aposentados e consumidores têm dúvidas sobre o pagamento de salários, benefícios e vencimentos de contas. SIGA o canal de Economia do O POVO no WhatsApp O Carnaval ocorre no início de março e impacta prazos, já que segunda e terça-feira de Carnaval não são dias úteis para operações financeiras, conforme determinação do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central (BC).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No setor privado, o pagamento deve ser feito até o quinto dia útil do mês. Já os aposentados e pensionistas do INSS tiveram parte dos pagamentos antecipados para os dias 6 e 7 de março.

Quando é o 5º dia útil de março de 2025? A data do quinto dia útil varia conforme o município e a definição de feriado local: Em cidades onde o Carnaval não é feriado, o quinto dia útil será em 6 de março (quinta-feira).

Nos municípios onde o Carnaval é feriado (como no estado do Rio de Janeiro, onde a terça-feira é feriado estadual), o pagamento pode ser realizado até 7 de março (sexta-feira). Como o Carnaval não é feriado nacional, a data do quinto dia útil pode variar conforme o município. Nos locais onde houver feriado decretado, o pagamento pode ser postergado para o dia 7 de março.

Como o Carnaval impacta o pagamento de contas e tributos? Como segunda e terça-feira de Carnaval (3 e 4 de março) não são dias úteis para o sistema bancário, boletos de cobrança e contas de consumo (água, luz, telefone) com vencimento nesses dias poderão ser pagos no primeiro dia útil seguinte (5 de março, quarta-feira), sem acréscimo de juros ou multas. Já para tributos e impostos, o pagamento deve ser antecipado para evitar cobranças adicionais. Antecipação dos pagamentos do INSS O INSS antecipou os pagamentos para evitar que aposentados e pensionistas fossem prejudicados pelos dias sem compensação bancária.

Calendário atualizado do INSS Para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.518) Final 1 – 24 de fevereiro



Final 2 – 25 de fevereiro



Final 3 – 26 de fevereiro



Final 4 – 27 de fevereiro



Final 5 – 28 de fevereiro



Final 6 – 6 de março



Final 7 – 7 de março



Final 8 – 6 de março



Final 9 – 6 de março



Final 0 – 7 de março Para quem recebe acima de um salário mínimo Finais 1 e 6 – 6 de março



Finais 2 e 7 – 7 de março



Finais 3 e 8 – 6 de março



Finais 4 e 9 – 6 de março



Finais 5 e 0 – 7 de março A antecipação beneficia 15 milhões de segurados, evitando que o pagamento se estenda até 12 de março, como estava previsto inicialmente. Além disso, as agências do INSS permaneceram fechadas nos dias 3 e 4 de março e reabriram no dia 5 a partir das 14h. O atendimento será normalizado no dia 6.

Aluguel e contratos particulares No caso de contratos que estabelecem pagamento até o quinto dia útil, como aluguéis, a contagem segue o critério do sistema bancário. Como os bancos só retomam o expediente normal no dia 5, o prazo final pode ser 11 de março, dependendo do contrato. Regras para aposentadoria terão ajustes na idade mínima em 2025; CONFIRA Por que a antecipação do INSS foi necessária? A mudança ocorreu porque o Carnaval em 2025 cai no início de março, o que poderia atrasar pagamentos. Com a antecipação, todos os 40,6 milhões de beneficiários do INSS receberão até o fim da primeira semana do mês.