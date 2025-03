Enem dos concursos: resultado final é atualizado; veja detalhes

Vale destacar, entretanto, que a homologação do certame continua prevista para esta sexta-feira, 7 de março

As mudanças foram divulgadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nessa terça-feira, 4, e podem ser conferidos no site da banca organizadora , Fundação Cesgranrio. As listas finais haviam sido divulgadas no dia 28 de fevereiro.

Os resultados finais do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) foram atualizados após desistências de aprovados para o curso de formação. Vale destacar, entretanto, que a homologação do certame continua prevista para esta sexta-feira, 7 de março .

Em nota, o MGI informou que pediu que a empresa responsável pelo concurso revisasse as listas após denúncias de “inconsistências”. Durante o procedimento, descobriu-se que o sistema gerou listas incompletas , ao não repor as vagas de candidatos que desistiram dos cursos de formação.

“Esse trabalho foi realizado desde o fim de semana e indicou que, ao processar a lista final de resultados, o sistema considerou desistências para os cursos de formação sem as novas convocações para as mesmas vagas. Esse procedimento fez com que diferentes listas de convocação para matrícula tenham sido divulgadas de forma incompleta", explicou.

O órgão também reafirmou mudanças em relação aos critérios de classificação, como a alteração das notas mínimas divulgadas em 8 de outubro em decorrência do cumprimento do acordo judicial com o Ministério Público Federal (MPF) e a reclassificação de candidatos que haviam ingressado como cotistas, mas não tiveram essa posição confirmada.