Vendas de imóveis em janeiro saltam 41% na Grande Fortaleza

As vendas de imóveis na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) saltaram 41% em janeiro, quando foram comercializadas 2.218 unidades. Os dados foram divulgados pela Comissão de Pesquisas (CPES) do Sindicato da Indústria da Construção do Ceará (Sinduscon-CE), em parceria com a Brain Inteligência Estratégica.

O resultado é o melhor para o mês desde 2022 e foi impulsionado pelo crescimento das vendas nas cidades ao redor da Capital. Houve aumento de 54% das vendas em janeiro na comparação com igual período de 2024.