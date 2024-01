PIB da construção deve crescer 2,9% em 2024, projetam Sinduscon-SP e FGV

Após sofrer uma desaceleração relevante ao longo deste ano, a atividade da construção civil deve voltar a ganhar fôlego no ano que vem. O Produto Interno Bruto (PIB) da construção deve crescer 2,9% em 2024, de acordo com projeção divulgada nesta quarta-feira, 6, pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV).

A perspectiva de um ano melhor para o setor está baseada em um conjunto de fatores, conforme explicou a coordenadora de estudos da construção da FGV, Ana Maria Castelo, em apresentação à imprensa. "Vislumbramos crescimento de consumo de materiais pelas famílias e pelas empresas", disse.

Um dos principais pontos é a esperada continuidade na redução da taxa básica de juros, a Selic, pelo Banco Central, o que deverá se traduzir em queda nos juros dos financiamentos tanto para a construção quanto para aquisição de imóveis em algum momento dos próximos meses, ajudando a revigorar o mercado.