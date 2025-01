Vagas de emprego estão disponíveis no app da Carteira de Trabalho; entenda

A nova funcionalidade substituiu o antigo aplicativo do Sine Fácil

Os serviços do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) foram atualizados e ampliados e, a partir de agora, os trabalhadores podem consultar também as vagas de emprego disponíveis nas agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

O serviço está disponível gratuitamente para smartphones Android na Play Store e para aparelhos iPhone na App Store. Essa nova funcionalidade substituiu o antigo aplicativo do Sine Fácil.