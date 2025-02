Itaú expande Pix por aproximação para todos os clientes pessoas físicas

O Itaú Unibanco estendeu para todos os clientes pessoas físicas o Pix por aproximação, que terá oferta obrigatória por parte dos bancos a partir do próximo dia 28. Os clientes pessoas físicas do banco podem fazer pagamentos com Pix aproximando o celular das maquininhas da Rede, a empresa de adquirência do banco.

Os primeiros clientes tiveram acesso à funcionalidade em novembro do ano passado. Clientes de outras instituições também podem pagar com Pix por aproximação nas maquininhas "laranjinhas" da Rede.