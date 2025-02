Ceará é o 3º em expansão da atividade econômica no País

O Ceará atingiu a melhor marca de crescimento econômico dos últimos 14 anos ao registrar expansão de 5,5% em 2024. O percentual foi o terceiro melhor entre os estados do País, segundo o índice de Atividade Econômica Regional ( IBCR ), medido e divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Para o presidente da Agencia de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, os números refletem “um importante trabalho na atração e manutenção de investimentos, que impactam diretamente nesse crescimento”.

Já o secretário estadual Domingos Filho (Desenvolvimento Econômico) aponta os incentivos dados pelo governo cearense como decisivos para o desempenho de setores como a indústria, que encerrou 2024 com crescimento de 6,9% - o maior em 11 anos.

“No ano passado, também fechamos com 13% de crescimento nas movimentações do Porto do Pecém e tivemos um aumento de 6% no número de abertura de empresas. Esses são apenas alguns exemplos dos resultados que refletem nesse crescimento econômico”, ressalta.



