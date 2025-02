Pix por aproximação começa a valer nesta sexta, 28; saiba como funciona

A nova modalidade permitirá que o pagamento seja realizado com a aproximação do celular com a maquininha / Crédito: Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil

O Pix por aproximação começará a valer nesta sexta-feira, 28, segundo informou o Banco Central (BC). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A nova modalidade de pagamento irá permitir que as transferências sejam realizadas de forma mais rápidas, apenas encostando os aparelhos nas maquininhas, sem o consumidor precisar, por exemplo, ler o QR code ou escrever a chave Pix.

Da mesma forma que já é feito com os cartões de crédito ou débito, a pessoa também poderá incluir sua conta em carteiras digitais, entretanto, para poder realizar essa função as plataformas terão que pedir permissão junto ao BC. Até o momento apenas a carteira do Google funcionará.