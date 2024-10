IBC-Br cresce 2,91% em 2024, até agosto, e 2,49% no acumulado de 12 meses

A economia brasileira cresceu 2,91% este ano, até agosto, na comparação com o mesmo período de 2023, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). No acumulado de 12 meses, também até agosto, a atividade avançou 2,49%.

O índice acumula alta de 3,96% no trimestre móvel encerrado em agosto, frente ao mesmo trimestre do ano anterior. Na série com ajuste sazonal, o crescimento é de 1,45% nesses três meses, frente ao trimestre móvel imediatamente anterior.

Em agosto, o IBC-Br cresceu 0,23%, na comparação com julho, segundo a série com ajuste sazonal. Em pontos, o índice passou de 151,7 para 152,0.