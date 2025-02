Bolsa Família: veja calendário de pagamento de março e quem recebe

O cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios / Crédito: © Lyon Santos/ MDS

Os pagamentos de março do Bolsa Família serão iniciados no dia 18 e seguirão até o dia 31, para os que têm Número de Identificação Social (NIS) de final 0. Confira a tabela completa ao fim da matéria. A ordem de pagamento é definida pelo dígito final do NIS, com início pelo beneficiário que possui o cartão de dígito final 1. O benefício só é liberado em dias úteis.

Segundo os últimos dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em fevereiro o programa de transferência de renda do Governo Federal alcançou 20,48 milhões de famílias, com gasto de R$ 13,8 bilhões.

O cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios. O repasse mínimo é de R$ 600 por família inscrita, com possíveis adicionais. Por exemplo, há acréscimo de R$ 50 para cada gestante ou pessoas de 7 a 18 anos e de R$ 150 para cada criança com até 6 anos. Cabe ressaltar que não há um prazo fixo para aprovação no programa, ela depende da análise realizada mensalmente pelo MDS e da existência de vagas.