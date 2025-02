Empresa de call center abre dez vagas para pessoas com deficiência no Eusébio

Empresa ocupa atualmente a sétima posição no ranking da Great Place To Work / Crédito: Hélida Anastácio/Divulgação/Multi Energisa

A empresa de call center Multi Energisa, vinculada ao grupo empresarial do setor elétrico Energisa, abriu seleção com dez vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs) no Eusébio. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As oportunidades para aquela cidade da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) são para áreas administrativas, operacionais, bem como para a formação de banco de talentos.

Conforme comunicado enviado pela Multi Energisa à imprensa, "as vagas fazem parte da iniciativa da empresa em promover a inclusão social e garantir a diversidade no mercado de trabalho".