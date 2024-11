Energisa: Lucro líquido consolidado soma R$ 727,1 milhões no 3º trimestre, alta anual de 5,6%

A Energisa teve lucro líquido consolidado de R$ 727,1 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 5,6% em comparação com igual intervalo de 2023. Com ajustes, o lucro da companhia totalizou R$ 542,5 milhões, alta de 2,3%.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado recorrente alcançou R$ 1,830 bilhão, recuo de 13,5% ante o observado em igual intervalo do ano passado. Sem ajustes, o Ebitda da empresa totalizou R$ 1,875 bilhão, redução de 7,6%.

De julho a setembro, a receita líquida da empresa totalizou R$ 6,919 bilhões, aumento de 10,6%, em base anual de comparação.