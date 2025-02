Ceará vai sediar reunião de conselho da Confederação Nacional da Agricultura

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) vai organizar encontro que ocorre em dezembro, envolvendo o Conselho Jurídico e da Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência da CNA

O Conselho Jurídico e a Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência da Confederação Nacional da Agricultura (CNA) terão reunião realizada no Ceará, em dezembro . A organização será feita pela Federação da Agricultura do Ceará (Faec) , que confirmou a informação.

"O evento é um reconhecimento do trabalho que tem sido feito nos últimos anos, o qual projetou a Faec no cenário nacional. Também será uma oportunidade para mostrarmos o nosso agronegócio aos representantes de todas as federações do País que aqui estarão", destaca Raimundo Feitosa.

A reunião está prevista para ocorrer no dia 4 de dezembro de 2025, com programação a ser divulgada nos próximos meses. Todos os anos são escolhidas sedes diferentes para o evento. No ano passado, o evento foi realizado na Bahia.