Carro usado desvalorizou menos no Ceará em janeiro; entenda

Indicador de desvalorização mensal dos carros usados desacelerou no Estado entre os meses de dezembro e janeiro. Mudança de comportamento do consumidor é uma das explicações

Os dados fazem parte do Índice Webmotors, ecossistema automotivo que funciona como portal de negócios e soluções para o setor. O levantamento é feito desde 2017 com metodologia baseada na mediana da diferença de preço mês a mês.

Os veículos usados desvalorizam menos no Ceará no mês de janeiro, com redução média de 0,28% nos valores de mercado. Em dezembro, a desvalorização mensal foi de 0,50%.

Mariana Perez, diretora de Produtos (CPO) da Webmotors, afirma que a mudança de comportamento dos consumidores é uma das explicações para essa queda da desvalorização no Ceará.

"Os dados mostram que, após uma aceleração na queda registrada em dezembro, o mercado de veículos usados no Ceará caminhou para uma leve estabilidade nos preços em janeiro. Esse movimento reflete as dinâmicas regionais de oferta e demanda no Estado, que podem variar conforme fatores econômicos locais e mudanças no comportamento dos consumidores", afirma.

