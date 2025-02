Vendas de motos sobem 6% em janeiro ante janeiro de 2024, revela Fenabrave

As vendas de motos tiveram crescimento de 6% no mês passado, ante janeiro de 2024. No total, 152 mil motocicletas foram comercializadas, número superior às vendas de carros de passeio, que somaram 123,4 mil unidades. Frente a dezembro, as vendas de motos ficaram estagnadas (crescimento de 0,02%).

O balanço foi divulgado nesta terça-feira, 4, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.