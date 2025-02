Abear: aéreas brasileiras ofertam 2 milhões de assentos para o carnaval, 6% acima de 2024

As companhias aéreas brasileiras vão ofertar dois milhões de assentos para voos domésticos e internacionais durante o carnaval de 2025. O número é 6% maior do que o registrado no ano passado, com 115 mil assentos adicionais, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear).

O crescimento é puxado pelo Rio de Janeiro, destino tradicional no carnaval. Serão 21 mil assentos domésticos adicionais entre sexta-feira (28 de fevereiro) e a Quarta-Feira de Cinzas (5 de março), com destaque para voos ligando o Estado com São Paulo, Espírito Santo e Pernambuco.