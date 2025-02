Setor de serviços do Ceará tem o melhor desempenho do Nordeste em 2024

Serviços prestados às famílias foi o segmento com melhor desempenho do Ceará em 2024 / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará apresentou o melhor resultado do Nordeste no volume de serviços em 2024, na comparação com o ano anterior, com um avanço de 0,9%. Entretanto, o desempenho do Estado foi o oitavo pior do Brasil dentre as 26 Unidades da Federação (UFs) mais o Distrito Federal. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O resultado também foi consideravelmente abaixo do nacional, com uma diferença de 2,2 pontos percentuais (p.p.).

Os dados, que são calculados com ajuste sazonal, ou seja, consideram as variações que ocorrem em determinados períodos do ano, são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta quarta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Sobre as atividades de divulgação, no ano, apenas uma decresceu, os serviços profissionais, administrativos e complementares, que diminuiu 3,7% no período. Em contrapartida, as outras quatro apresentaram crescimento, com destaque para os serviços prestados à família, que teve um aumento de 6,1%, e os serviços de informação e comunicação, com 5%. Confira o desempenho do Estado em cada atividade em 2024: Serviços prestados às famílias: 6,1%

Serviços de informação e comunicação: 5%

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 1,7%

Outros serviços: 0,1%

Serviços profissionais, administrativos e complementares: -3,7% Atividades turísticas no Ceará registram crescimento acima do nacional em 2024 Com um crescimento de 4%, as atividades turísticas do Ceará finalizaram o ano de 2024 com um resultado superior ao do Brasil (3,5%), com uma diferença de 0,5 p.p.

Também houve alta no mês de dezembro, com 2,2%. O montante foi 5,3 p.p. maior do que o de novembro (-3,1%), mas continuou abaixo do nacional (2,8%). Quanto ao indicador de receita nominal do setor, no ano passado, foi registrado um acréscimo de 10,5%. A taxa foi acima da do País no comparativo anual (9,7%). Porém, em relação ao mês de dezembro, por mais que no Ceará o índice também tenha aumentado, o percentual foi 1,2 p.p. menor que o do Brasil.

Cenário nacional O volume de serviços no Brasil recuou 0,5% em dezembro de 2024, segundo resultado negativo consecutivo, acumulando perda de 1,9% nos dois últimos meses do ano. Já no acumulado do ano, o setor fechou com alta de 3,1%, quarto ano seguido de crescimento. Com o recuo de 0,5% no mês de dezembro, o setor de serviços se encontra 15,6% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 1,9% abaixo do ponto mais alto da série histórica (outubro de 2024). O gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, destaca que nunca havia ocorrido na série histórica, iniciada em 2012, quatro anos consecutivos de taxas anuais positivas.