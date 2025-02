Produção industrial do Ceará tem terceiro maior crescimento do País em 2024

A produção industrial no Ceará teve crescimento de 6,9% em 2024, na comparação com 2023, conforme dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado é o 3º melhor do País, abaixo apenas dos desempenhos de Santa Catarina (7,7%) e do Rio Grande do Norte (7,4%).

Por outro lado, quando considerados apenas os dados de dezembro de 2024, o Ceará teve o quarto pior desempenho do País em termos de produção industrial, registrando uma queda expressiva, de 8,2%, inferior apenas às retrações registradas no Rio Grande do Norte (-21,1%), no Mato Grosso do Sul (-10,9%) e no Espírito Santo (-9,2%).

Para o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), "esse resultado é fruto de um trabalho contínuo de fortalecimento de uma política eficiente de atração de investimentos, aliado às importantes parcerias que o Governo do Ceará tem firmado com a iniciativa privada. São números que representam mais emprego e renda para o nosso povo, além de impulsionar o desenvolvimento”.

“Os resultados destacam segmentos beneficiados pelos incentivos fiscais e imobiliários do Governo do Ceará, que buscam estimular a interiorização dos investimentos privados em nosso estado”, comemorou o presidente da Adece e responsável pela operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), Danilo Serpa .

De acordo com levantamento feito pelo núcleo de inteligência da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) o resultado foi puxado pelos seguintes setores: têxtil (29,3%), metal (28,4%), confecção (20,1%), calçados (18,3%) e metalurgia (15,1%).

A propósito da geração de empregos, o número de vagas formais geradas pela indústria cearense foi o maior registrado no Nordeste e o sexto no ranking nacional, com saldo de 13.557 empregos. O resultado é também o segundo melhor registrado no Estado, no último decênio, superado apenas pelo verificado em 2021, quando foi de 13.941, impulsionado pela retomada do pós-pandemia.

Nesse contexto, mesmo diante do temor gerado pela política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deve atingir o aço produzido no Ceará, por exemplo, o presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE), Wandemberg Almeida, avalia que “o estado tem hoje a possibilidade de atrair novos clientes e pensar em novos mercados”.

“É um estado que tem dado atenção ao setor industrial e vem se preocupando em atrair novas empresas. Não é à toa que estamos vendo negociações com empresas de multimarcas para trazer a indústria automobilística para o estado. Além disso, a indústria de minerais e pedras ornamentais também tem crescido significativamente”, citou.