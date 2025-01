Saldo de empregos na indústria cearense até novembro é o maior em cinco anos

Resultado foi puxado pela produção de calçados (4.687), confecção (2.648), produtos alimentícios (1.701) e têxtil (1.080 / Crédito: AURÉLIO ALVES

O saldo de empregos formais gerados pela indústria no Ceará entre janeiro e novembro de 2024, é o maior desde a mudança da metodologia do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, com a elaboração do chamado Novo Caged. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Foram 15.195 oportunidades geradas pelo segmento nos 11 primeiros meses do ano passado, número superior aos 13.942 empregos com carteira assinada criados em 2021, no contexto da retomada das atividades pós-pandemia de Covid-19. Na comparação com o ano imediatamente anterior, o crescimento é superior a 500%. O levantamento é da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Os três setores industriais com melhor desempenho são beneficiados pela política de incentivos fiscais do Governo do Ceará. Estes números reforçam os impactos positivos desta política na economia cearense”, destacou Danilo Serpa, presidente da Adece, responsável pela operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI).