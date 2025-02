Faturamento real da indústria em 2024 cresce 5,6%, maior alta desde 2010, mostra CNI

Apesar do resultado negativo, o faturamento real cresceu 5,6% na comparação entre o acumulado de 2024 e 2023. De acordo com a CNI, esse desempenho anual é a maior alta do indicador desde 2010.

O número de horas trabalhadas também registrou queda na passagem de novembro para dezembro de 2024, de 1,3%. Na comparação do acumulado de 2024 com o ano de 2023, no entanto, o indicador cresceu 4,5%, segundo a pesquisa.

O emprego industrial ficou estável em dezembro. No acumulado do ano passado em relação a 2023, o emprego teve crescimento de 2,2%.

A massa salarial também caiu 0,5% entre novembro e dezembro de 2024. No resultado acumulado do ano, a massa salarial foi 3,0% superior ao registrado em 2023. O rendimento médio do trabalhador da indústria também caiu 0,5% em dezembro ante o mês anterior. Apesar disso, no ano passado, houve alta de 0,8%.