Quais os países com maior número de bilionários? Veja a posição do Brasil

Os Estados Unidos têm mais bilionários do que qualquer outro país no mundo, segundo o levantamento em tempo real da revista Forbes. Dados consultados no site da revista na quarta-feira, 5, apontam que a nação tem 819 pessoas que têm patrimônio líquido estimado em pelo menos US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,8 bilhões).

Saiba quem é o homem mais rico do mundo? Além de ter o maior número de bilionários, os EUA também dominam o topo da lista das pessoas mais ricas do mundo, tendo representantes aparecendo em oito das dez primeiras posições - o que inclui o primeiro lugar, ocupado por Elon Musk, com patrimônio de US$ 410,1 bilhões.