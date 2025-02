Musk ajudará a descobrir fraudes bilionárias contra o governo, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Elon Musk, que chefia um departamento encarregado de cortar gastos federais, ajudará a descobrir “centenas de bilhões de dólares em fraudes” contra agências governamentais.

Em uma prévia de uma entrevista com a Fox News que deve ir ao ar neste domingo (9), antes do jogo de futebol americano Super Bowl, Trump disse que o povo americano “quer que eu encontre” desperdícios e que Musk, o homem mais rico do mundo, tem sido “uma grande ajuda” na eliminação de gastos desnecessários.