Obra de usina solar em Jaguaruana é iniciada e tem previsão de R$ 800 milhões em investimentos

Lançamento da pedra fundamental do Complexo Solar Arapuá, em Jaguaruana, reuniu executivos das empresas envolvidas no projeto e autoridades políticas do Ceará / Crédito: Firma Produções/Divulgação

Foi lançada na última sexta-feira, 7, a pedra fundamental do Complexo Fotovoltaico Arapuá, que vai produzir energia elétrica de matriz solar no município de Jaguaruana (a 186 km de Fortaleza). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A usina solar desenvolvida pela Kroma Energia, em parceria com a WEG e com a Goener, tem investimentos previstos de R$ 800 milhões, sendo 80% dos recursos financiados pelo Banco do Nordeste (BNB)

O empreendimento deve gerar entre 800 e 1.000 empregos diretos ou indiretos na fase de construção. A operação comercial está prevista para ser iniciada no 1º trimestre de 2026.

Um dia antes, o executivo havia se reunido, em Fortaleza, com o governador Elmano de Freitas (PT), para apresentar detalhes do projeto e do impacto econômico do parque solar, que é o maior já desenvolvido pela empresa. Na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Complexo Fotovoltaico Arapuá, o deputado federal, José Guimarães (PT-CE), destacou a importância do desenvolvimento de iniciativas de transição energética no Ceará. “Nosso estado tem a possibilidade de liderar esse movimento. Nós temos um modelo de desenvolvimento que acolhe, integra e gera emprego e faz grandes investimentos”, exaltou.