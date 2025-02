Consulta do abono salarial 2025 começa nesta quarta, 5

Benefício começará a ser pago no dia 17 de fevereiro / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

A partir desta quarta-feira, 5 de fevereiro, os trabalhadores poderão consultar se têm direito ao abono salarial de 2025. De acordo com informações divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a estimativa é que sejam contempladas 25,8 milhões de pessoas com um valor aproximado de R$ 30,7 bilhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A checagem poderá ser realizada na Carteira de Trabalho Digital, no portal Gov.br, na Central de Atendimento Alô Trabalho (telefone 158), na qual o beneficiário poderá ser atendido gratuitamente das 7h às 22h, de segunda a sábado, ou nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho.

O benefício começará a ser pago no dia 17 de fevereiro e seguirá a ordem de nascimento. Confira abaixo o cronograma completo:

Estar cadastrado no Programa de Integração Social (PIS) e no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) ou no Cadastro Nacional de informações Sociais (CNIS), há pelo menos cinco anos

Ter trabalhado para empregadores que contribuem com os programas

Ter exercido a atividade remunerada durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, no ano-base da apuração, 2023

Ter recebido, no período, até 2 salários-mínimos (R$ 2.640, considerando o piso salarial vigente no ano da apuração R$ 1.320) por mês

Estar com os dados informados pelo contratante (pessoa jurídica ou governo) corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial Por outro lado, empregados domésticos, trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física e funcionários contratador por pessoa física equiparada à jurídica não recebem o abono. Como é calculado o valor do benefício? O valor do abono salarial é determinado com base no tempo trabalhado pelo empregado no ano anterior e os valores para 2025, que serão calculados utilizando o salário mínimo em curso (R$ 1.518). O cálculo é realizado por meio da divisão do piso salarial por 12 e a multiplicação pelo número de meses trabalhados no período em questão.