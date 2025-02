Com 800 vagas, inscrições para concurso para marinheiro estão abertas

O certame em questão compreende vagas para as escolas localizadas no Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina e Pernambuco

As inscrições para o concurso público de admissões para a Escola de Aprendizes-marinheiros (EAM) estão abertas. Ao todo são 800 vagas, sendo 704 para homens e 96 para mulheres

O certame em questão compreende vagas para as escolas localizadas no Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina e Pernambuco. Porém, só há oportunidades para mulheres nos dois últimos estados. As áreas disponíveis são: Eletroeletrônica, apoio e Mecânica.