Governo do Ceará tem nova rodada de negociação com a Azul na segunda, dia 3

Estado está oferecendo benefício do ICMS, subvenção econômica e promoção turística para manter voos da aérea em Juazeiro do Norte

Em entrevista à Rádio O POVO CBN Cariri, Bismarck destaca que a intenção do Estado é ampliar a atuação da empresa em todos os aeroportos cearenses e ampliar a participação de aproximadamente 10% que a companhia detém no mercado local.

O Governo do Ceará deve oferecer três vantagens competitivas para manter os voos da Azul Linhas Aéreas no Aeroporto de Juazeiro do Norte. O secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, afirma que reunião a ser realizada em São Paulo (SP), nesta segunda-feira, dia 3, deve definir a situação.

"No caso da Azul, a isenção do QAV não é tão significativa. Por isso, utilizamos a ferramenta da subvenção econômica".

Segundo Bismarck, a primeira é a lei de incentivo ao querosene de aviação (QAV), que oferece faixas de isenção do ICMS. A Latam, por exemplo, já é beneficiada pelo Estado com a maior faixa de isenção. Já a Gol está em uma faixa superior, "mas estamos negociando uma redução para incentivar a ampliação da malha aérea em Juazeiro".

E explica que as companhias tem aberto mão de "rotas triangulares" e priorizado rotas diretas de ida e volta. Por isso, o fortalecimento da aviação regional depende da manutenção de aeronaves operando dentro do Estado, aponta.

"O principal problema que vivemos hoje na aviação é a falta de aviões disponíveis no mercado. As companhias estão priorizando rotas altamente lucrativas, e não apenas as que dão algum lucro. Isso fez com que a Azul revisse sua malha e encerrasse operações em 12 aeroportos do país, incluindo Mossoró, no Rio Grande do Norte", diz.

Prefeito de Juazeiro: Perder os voos seria "catastrófico" para nossa economia

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, afirmou que conversou com o governador do Ceará sobre a situação dos voos da Azul no município e demonstrou preocupação com a situação.

"Ontem mesmo, quando discutíamos questões macro da região do Cariri, um assunto que ganhou destaque foi a questão dos voos diretos. A saída desses voos representaria um impacto catastrófico para nossa economia. Não conseguimos nem calcular o tamanho do prejuízo", declarou à Rádio O POVO CBN Cariri.

Glêdson diz que há interesse do Governo do Ceará de pleitear a instalação de um centro de conexões da Azul no Ceará - o que representaria uma transferência da estrutura que há em Recife.

O prefeito ainda acrescentou que Elmano confirmou que deve realizar "incursões ainda mais fortes" para fortalecer a malha aérea do Ceará, incluindo voos internacionais.

"Enfim, esses são passos futuros, mas, por ora, recebemos com bons olhos essa iniciativa do governo de oferecer subsídios para a manutenção dos voos", completa.

