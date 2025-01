Alibaba lança nova versão de modelo de IA e diz competir com DeepSeek; entenda

Novo versão utiliza um modelo de Mistura de Especialistas (MoE) / Crédito: Reprodução/ chat.qwenlm.ai

A Alibaba, gigante chinesa de comércio eletrônico, responsável de diversas plataformas, inclusive o Aliexpress, lançou uma nova versão de seu modelo de inteligência artificial (IA) que, segundo ela, supera o DeepSeek-V3, lançado nesta semana pela startup com o mesmo nome, em vários benchmarks (Padrão de referência do mercado utilizado para avaliar o desempenho). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Em declaração, a empresa disse que o nomeado Qwen2.5 Max "alcança desempenho competitivo em relação aos modelos de primeira linha".