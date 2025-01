Ceará tem crescimento de 6% no número de aberturas de empresas em 2024

O serviço "Empresa Mais Simples: Abre no Zap" da Jucec possibilita a formalização de negócios no Ceará pelo WhatsApp / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará registrou a abertura de 111.049 novas empresas no ano de 2024, um crescimento de 6% em relação ao ano anterior, quando foram abertas 104.640. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) que aponta em comunicado à imprensa ser esse resultado “um reflexo de um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico, com maior acesso a facilidades e serviços que favorecem a formalização de novos empreendimentos”.

Ainda segundo a Jucec, o setor de serviços segue liderando a abertura de novos negócios com 72.007 aberturas em 2024, ou cerca de 64% do total.

Para Eduardo Jereissati, presidente da Jucec, “ferramentas como o Abre no Zap e o Empresa + Simples facilitaram muito os processos de abertura de empresas, tornando o Estado mais atrativo para novos empreendedores”. “Além disso, nossa atuação tem se voltado para as pequenas e médias empresas, fundamentais para o desenvolvimento econômico regional. Todas as regiões do Estado apresentaram bons números”, comemora Jereissati. Para 2025, a expectativa da Jucec é que esse crescimento continue, impulsionado pela modernização e digitalização do processo de abertura de empresas.