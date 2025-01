Chevrolet celebra 100 anos no Brasil com cinco lançamentos

A Chevrolet, do grupo General Motors, celebra 100 anos no Brasil no dia 26 de janeiro deste ano. Para 2025, a marca almeja apresentar ao mercado nacional cinco novos produtos em diversos segmentos. Mais detalhes sobre as ações serão compartilhados oportunamente.

Nessa semana, a montadora revelou que irá expandir os investimentos no País, diversificar áreas de negócios e lançar 10 modelos eletrificados até 2028.