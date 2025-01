Condomínio Largo dos Ventos, no Eusébio, é o primeiro empreendimento biofílico do Ceará

O conceito de design biofílico busca construir ambientes que aumentem a conexão entre as pessoas e a natureza. É com esse objetivo que a Brasilidade Urbanismo, uma empresa do Grupo Colibri Capital, lança o primeiro empreendimento biofílico do Ceará no Eusébio: o Largo dos Ventos, com mais de 80 mil m² de áreas verdes. As vendas do loteamento iniciaram dia 7 de dezembro, no estacionamento do Shopping Iguatemi Bosque.

O propósito do empreendimento é proporcionar qualidade de vida e convívio integrado entre os moradores e a natureza, bem como gerar impacto social positivo no entorno. São 565 lotes com tamanhos a partir de 200 m² e Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 150 milhões. Tendo a natureza integrada ao seu clube social, o Largo dos Ventos será pioneiro com a disponibilização de um spa hidroterápico.