Alta dos alimentos e crise do pix: Pesquisa mostra impacto no governo Lula

Apenas no Nordeste aprovação do presidente é maior do que a desaprovação / Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Com piora na taxa de aprovação, que de acordo com a pesquisa Genial/Quaest, pela primeira vez ficou menor que a desaprovação, 47% contra 49%, a atuação do Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em determinadas pautas teve reações negativas por parte da população. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo o levantamento, que foi divulgado nesta segunda-feira, 27, a postura do poder executivo em relação à polêmica envolvendo a taxação do Pix foi considerada mais errada do que certa por 66% dos entrevistados, enquanto apenas 19% dizem que houve mais acertos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Vale destacar que a pauta foi citada por 11% das pessoas como a notícia mais negativa lida sobre o Governo.

Já, no que diz respeito à economia do Brasil, o índice dos que consideram que ela melhorou nos últimos 12 meses caiu de 27% para 25% de dezembro de 2024 para janeiro de 2025. Por outro lado, os que afirmam que piorou passou de 40% para 39%, e, 32% frisam que ela se manteve igual no período. Outro ponto apontado pela pesquisa é o descontentamento com a comunicação, que foi considerada negativa por 53% dos respondentes e positiva por somente 18%. Já para 23% ela é regular e 6% não sabem ou não responderam. Cabe ressaltar que durante a onda de desinformação sobre a fiscalização das transações com Pix, o próprio governo admitiu erros na comunicação e realizou mudanças na pasta, trocando o comando da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom), que agora está com o Sidônio Palmeira, e a Secretaria de Estratégia e Redes da Secom, que foi assumida pela Mariah Queiroz Costa Silva.

Além disso, o relatório também indica que 43% afirmam que têm visto mais notícias negativas do que positivas sobre o Governo Lula (ante 41% no levantamento de dezembro), enquanto 28% dizem que têm visto mais notícias positivas (ante 32%). Nordeste foi a única região do País em que a aprovação do Governo foi maior que a desaprovação

Dentre as regiões do Brasil, o Nordeste foi a única na qual a aprovação do trabalho do Governo, que está em 59%, é maior que a desaprovação, 37%. Porém, no índice positivo houve uma queda de 8 p.p. e no negativo houve uma alta 5 p.p. no comparativo com dezembro. Confira o índice de aprovação e desaprovação do Lula em cada região do Brasil Nordeste