Evandro anuncia requalificação da Dom Manuel e Monsenhor Tabosa como polo tecnológico

De acordo com o presidente da CDL de Fortaleza , Assis Cavalcante, a ideia é fantástica e tem o total apoio dos lojistas. "Essa iniciativa vai gerar tecnologia para o varejo e para as empresas, além de trazer emprego, renda, satisfação e alegria para o nosso povo cearense."

Assis explicou, ademais, que as demandas do Centro são imensas, mas o encontro focou em duas para viabilizar o quanto antes as respostas.

"Recentemente, estivemos na NRF NRF Retail's Big Show (Grande Show do Varejo) , a maior feira de varejo do mundo, e vimos como a Inteligência Artificial está transformando tudo em pouco tempo. Esse corredor anunciado vai implementar e criar os mecanismos e ferramentas que podemos usar em nossas empresas para melhorar a vida das pessoas", acrescentou.

“O transporte vai ajudar as pessoas a se aproximarem mais das lojas e se locomover com mais facilidade para chegar a elas”, destacou Assis. “Precisamos atrair o público de volta ao Centro, e a Zona Azul é uma ferramenta para isso.”

A expectativa é que os carros tenham mais espaço para circular e que também seja implementado a Zona Azul no local, pois os estacionamentos na região contam com valores de R$ 10 por hora, enquanto a Zona seria em torno de R$ 2.

Já Evandro confirmou que irá fazer a requalificação da Praça, que, em sua visão, é um patrimônio histórico e cultural de Fortaleza.

"Ainda este ano, nós vamos dar uma ordem de serviço para que as obras possam ser iniciadas", citou. A expectativa é que as obras comecem até junho.

Todavia, em abril, o prefeito disse que irá se reunir novamente com a CDL de Fortaleza para falar do tópico e que pode ser até que as obras comecem antes do previsto.

