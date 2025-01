Com mensalidades de até R$ 700, nova academia 24h de Fortaleza inicia obras

De acordo com o proprietário, esta será a maior academia do Nordeste e a Cidade foi escolhida tanto pelo espaço quanto pelo número de pedidos dos consumidores

A unidade da rede de academias Ironberg em Fortaleza já está com as obras em andamento. Com investimento de R$ 40 milhões, a Capital será a primeira sede no Nordeste. O anúncio foi feito por meio de redes sociais.

O empreendimento estará localizado no Salinas Shopping, no lugar do antigo "Tend Tudo", no bairro Edson Queiroz. A previsão é que a inauguração ocorra em até 180 dias, com geração de 600 empregos diretos e indiretos.