Governo tem meta de realizar 15 leilões de rodovias em um ano com ajuda do TCU, diz ministro

O ministro dos Transportes, Renan Filho, reforçou nesta quarta-feira, 22, que o governo federal trabalha com a meta de realizar 15 novas concessões para o setor de rodovias em 2025. Segundo ele, seria recorde para o intervalo de um ano. O ministro também ressaltou que conta com o "apoio" do Tribunal de Contas da União (TCU).

A Corte faz avaliação da viabilidade econômica dos contratos.