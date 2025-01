Número de pessoas com títulos protestados no Ceará aumentou 10% em 2024

Os dados são de um levantamento realizado pelo Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seccional Ceará (IEPTB-CE), que ressaltam que as restrições ocasionadas nesses casos podem impactar, por exemplo, tanto a obtenção de créditos quanto, em últimos casos, comprometer bens e salários do devedor.

O número de cearenses com títulos protestados, em 2024, foi de 347.680 , sendo 245.347 pessoas físicas e 102.333 pessoas jurídicas. O montante representou um aumento de 10% em relação ao ano anterior , no qual foram contabilizados 315.576 indivíduos

O instituto explica que por resolverem as demandas de forma extrajudicial, conseguem diminuir o tempo de espera dos processos, que no judiciário duraria em média oito anos, enquanto que no cartório possuem prazo de cerca de até 12 dias.

No Ceará, segundo o divulgado no estudo, 324 cartórios estão aptos para realizarem esse serviço, que é regulamentado pela Lei Federal 9.492/97.

Essa visão também é compartilhada pelo presidente do Sindicato dos Notários, Registradores e Distribuidores do Estado do Ceará (Sinoredi-CE), Denis Bezerra, que acredita que esse processo beneficia a negociação entre as duas partes, “proporcionando uma solução ágil e acessível para regularizar pendências financeiras”.

Após o cadastro, o primeiro passo será a notificação do endividado, que será seguido, após três dias, da publicação de um edital pelo cartório para que o pagamento seja efetuado de imediato. Caso a dívida seja cessada, por meio do envio do dinheiro ao cartório, o valor será repassado em até 72 horas.

Além disso, Lucas Cariri indica que, em situações em que o protesto seja indevido, a pessoa que está devendo deve entrar em contato direto com o índividuo ou empresa credora.

“Ao reconhecer o equívoco, o credor entra em contato diretamente com o cartório solicitando a baixa do protesto. Mas se não for resolvido, a pessoa precisa tomar medidas legais por meio de um advogado”, conclui.

Vale destacar ainda, que de acordo com o gestor, em caso de dívidas que não tenham completado um ano da data de vencimento e das cadastradas por pessoas do poder público, às custas do cartório são de total responsabilidade do devedor.

“Por isso é importante a ferramenta Pesquisa Protesto que disponibilizamos gratuitamente para as pessoas que estejam com dívidas em atraso fazer consultas e evitar que tenha um título protestado em seu nome”, ressalta o gestor do IETB-CE.

As exceções do credor pagar as taxas, são em caso de dívidas com vencimentos a mais de um ano, de desistência da cobrança, ou de acordos entre as duas partes.



