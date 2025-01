5 dicas para aumentar o score e conseguir mais crédito

Planejar suas finanças com eficiência ajuda a consolidar sua reputação no mercado e garantir acesso a recursos importantes

Trabalhar para aprimorar sua pontuação é essencial para superar barreiras na hora de buscar crédito, mas também para construir um histórico que reflita responsabilidade e planejamento. Nesse cenário, a adoção de práticas saudáveis pode fazer toda a diferença na sua relação com os bancos.

Brasileiros endividados

Vivemos em um país com alta procura por crédito, ao mesmo tempo em que os índices de inadimplência estão nas alturas. Informações recentes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelam que o percentual de famílias brasileiras endividadas chegou a 78,5% no segundo semestre de 2024.