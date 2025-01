Ministério reconhece região de Ibiapaba como Polo de Agricultura Irrigada

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Incentivar a ampliação da área irrigada e o aumento da produtividade em bases ambientalmente sustentáveis



Reduzir os riscos climáticos inerentes à atividade agropecuária, principalmente nas regiões sujeitas a baixa ou irregular distribuição de chuvas



Concorrer para o aumento da competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda



Contribuir para o abastecimento do mercado interno de alimentos, de fibras e de energia renovável, bem como para a geração de excedentes agrícolas para exportação



Capacitar recursos humanos e fomentar a geração e transferência de tecnologias relacionadas à irrigação



Incentivar projetos privados de irrigação, conforme definição em regulamento

De acordo com o divulgado pelo Governo do Estado, a decisão de tornar a região um Polo de Agricultura Irrigada foi fundamentada em estudos feitos pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), e com o apoio do próprio governo.