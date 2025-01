Elmano tem reunião para estreitar relações econômicas entre Ceará e Holanda

O embaixador do Brasil em Haia, nos Países Baixos, Fernando Simas Magalhães, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas / Crédito: Reprodução/Site Governo do Ceará/Ascom Casa Civil

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, se reuniu com o embaixador do Brasil em Haia, nos Países Baixos, Fernando Simas Magalhães, e com o ministro-conselheiro Juliano Maia. O encontro foi realizado nesta terça-feira, 14. O objetivo é firmar parcerias para estreitar as relações econômicas entre o Estado e a Holanda.