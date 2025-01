BCE: foco da política monetária mudou de inflação elevada para crescimento fraco, diz Guindos

O foco da política monetária do Banco Central Europeu (BCE) mudou da inflação elevada para o crescimento fraco da zona do euro, afirmou nesta quarta-feira, 15, o presidente da instituição, Luis de Guindos, em discurso preparado para evento. Contudo, a autoridade reiterou que as decisões continuam dependente de dados e que o nível apropriado dos juros deverá ser definido a cada reunião.

"Portanto, nós não estamos nos comprometendo com um caminho particular para os juros. Se os próximos dados confirmarem nossas projeções, a trajetória da política monetária é clara e espero continuar reduzindo o aperto das taxas de juros", disse, acrescentando que o alto nível de incerteza global "exige prudência".