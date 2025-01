Safra de frutas frescas no Ceará aumenta mais que 28% em 2024

FORTALEZA, CE, BRASIL, 18.10.2022: Os pedúnculos do caju anão e comum foram as frutas que mais estiveram presentes na safra cearense (Foto: Thais Mesquita/OPOVO) / Crédito: THAÍS MESQUITA

A produção de frutas frescas no Ceará em 2024 foi de 1.996.937 toneladas (t). O resultado representou um aumento de 28,22% em relação à safra de 2023 (1.557.456 t). O desempenho do Estado também supera a primeira perspectiva do ano, que era de 1.770.523 t, em 12,79%.

Neste grupo, o levantamento captou no ano as safras de 45 produtos, destes 30 apresentaram variações positivas e 15 negativas. Dentro desse cenário, as frutas que se destacaram na participação na produção de frutas frescas foram o pedúnculo do caju (anão) sequeiro (27,26%), a banana irrigada (18,48%) e o pedúnculo do caju (comum) sequeiro (15,46%). Além do desempenho positivo da produção de frutas frescas, outras culturas agrícolas também têm apresentado resultados e perspectivas de safra positivos, superando os números de 2023.

Por exemplo, no grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas, que é composto por 24 produtos, a produção foi de 526.882 t, montante 9,22% maior que o de 2023 (482.424 t). Entretanto, o valor ficou 1,53% e 4,02% menor do que a estimativa apontada em novembro (535.088 t) e na comparação com a primeira expectativa (548.974 t) de 2024, respectivamente. Dentre as 29 safras realizadas desde o ano de 1996, a de 2024 ocupou a 20ª posição, estando entre as 10 piores do período. A melhor ocorreu em 2011, ano no qual a produção alcançou a marca de 1.300.855 t.

Já no que concerne a participação de cada produto na produção, a maior foi a do milho (grão), que correspondeu a mais de ¾ (75,88%) do total produzido no Ceará no grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas. De acordo com o levantamento, a melhora na safra do grão se deu também pela melhor distribuição da chuva e os municípios que se destacaram foram: Crateús, Tauá, Novo Oriente, Mombaça e Santa Quitéria. Outro grupo analisado pelo IBGE é o de frutas secas, que é constituído de três tipos de castanhas-de-caju: castanha-de-caju (anão) sequeiro, castanha-de-caju (anão) irrigada e castanha-de-caju (comum). O setor traz destaque para o Ceará, que é o maior produtor do Brasil.