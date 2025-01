Brasil passa Espanha e volta a ter oitava maior produção de veículos do mundo, diz Anfavea

O crescimento da produção das montadoras no ano passado fez o Brasil superar a Espanha e recuperar a oitava posição entre os maiores produtores de veículos no mundo. O posto tinha sido perdido para os espanhóis em 2023, mas foi retomado com o avanço de 9,7% que levou a produção de veículos no Brasil para 2,55 milhões de unidades em 2024. China, Estados Unidos, Japão, Índia, México, Coreia do Sul e Alemanha são, nesta ordem, os países à frente do Brasil na produção. Já no ranking de consumo de veículos, o Brasil segue na sexta posição, atrás de China, Estados Unidos, Japão, Índia e Alemanha. Com base em dados da Oica, organização que reúne associações de montadoras de todo o mundo, o levantamento foi apresentado nesta terça-feira, 14, pela Anfavea, entidade da indústria de veículos brasileira.

Apesar da melhora de posição no ranking internacional, a produção das montadoras ainda está longe de recuperar os volumes de antes da pandemia. Para este ano, as previsões da Anfavea apontam para a produção de 2,75 milhões de veículos, um crescimento de 7,8% que ainda não alcança as 2,94 milhões de unidades fabricadas em 2019, ano anterior à crise sanitária.

Nesta terça, durante a apresentação dos resultados finais do setor em 2024, a direção da Anfavea mais uma vez chamou a atenção para o avanço da concorrência externa, tanto no Brasil quanto em mercados no exterior, ao explicar por que a produção não cresce tão rápido quanto o consumo de veículos. Pavimentar um caminho de volta ao volume de produção de 3 milhões de veículos foi colocado como o primeiro item das prioridades da associação em 2025. Nesse sentido, o programa de renovação de frotas e a cobrança imediata das alíquotas cheias, previstas apenas para julho de 2026, do imposto sobre carros híbridos e elétricos importados são agendas trabalhadas pela Anfavea junto ao governo e Congresso em Brasília. Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea, disse ser urgente a recomposição total das tarifas sobre as importações de carros eletrificados. "É urgente, uma questão de responsabilidade conosco, com o País, com os investimentos que vêm sendo feitos. Houve um excesso de importação. O mundo fechou, o mundo está elevando as suas tarifas em relação às entradas de produtos. O Brasil precisa fazer, tem que fazer o mesmo", afirmou Leite.